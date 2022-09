A Monza Letta attacca la Lega | ' Pontida provincia dell' Ungheria!' Il Pd mira agli indecisi e chiama a raccolta i suoi sindaci

(Di domenica 18 settembre 2022) - A pochi chilometri di distanza, il segretario del Pd: oggi'Ungheria, dice e lancia la sua sfida: vincere per governare in Lombardia nel 2023

pdnetwork : Noi oggi siamo a #Monza con la concretezza dei valori e del buon governo locale. A Pontida c’è La lega solo con fol… - GiovaQuez : Letta (PD) da Monza: 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria. Monza è una grande capitale europea. Noi no… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | E' sfida nelle piazze tra il partito Democratico e la Lega. Il segretario del Pd Enrico Letta è a M… - Samira1577 : RT @maxserino: Il Sindaco di Ancona, a ridosso della tragedia che ha colpito la provincia con la terribile alluvione , è a Monza ad applaud… - GiovanniPortel8 : RT @maxserino: Il Sindaco di Ancona, a ridosso della tragedia che ha colpito la provincia con la terribile alluvione , è a Monza ad applaud… -

'L'idea che l'Italia diventi oggi come l'Ungheria di Orban - ha sottolineato- è esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare - ha aggiunto - .è una grande capitale europea e ......citato gli impegni stop al Caro bollette riforma dell'Autonomia flat Tax e pace fiscale quota 41 per le pensioni di prestino dei decreti sicurezza una giustizia giusta Enricoil PD sono a...La presidente di Fratelli d’Italia: troppi contestatori, ho chiamato Lamorgese. Salvini attacca Draghi. Letta accusa: Pontida provincia ungherese ...Il bus elettrico con a bordo Enrico Letta arriva alle 10 e 45, quando sul palco di Piazza Roma, a Monza, gli interventi sono iniziati da venti minuti buoni. Non proprio una meraviglia comunicativa, pe ...