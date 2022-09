A 11 anni dall’alluvione di Teglia, il progetto di pulizia dei valloni è ancora bloccato in Regione (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBuccino (Sa)- Undici anni fa lo straripamento provocato dall’esondazione di alcuni valloni siti in alta montagna tra Buccino e San Gregorio Magno, alluvionò e devastò la frazione di Teglia ma il finanziamento tanto atteso dai residenti per la messa in sicurezza dei valloni non è mai arrivato e resta fermo nei cassetti di una scrivania della Regione Campania. Accade nei comuni del cratere salernitano, in particolare a Teglia tra Buccino e San Gregorio Magno, dove le piogge e il maltempo di queste ore che hanno provocato il blocco delle strade invase da fango e detriti, fanno ripiombare nell’incubo alluvione i cittadini che 11 anni fa rischiarono di morire durante l’alluvione. “È una vergogna che a distanza di 11 anni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBuccino (Sa)- Undicifa lo straripamento provocato dall’esondazione di alcunisiti in alta montagna tra Buccino e San Gregorio Magno, alluvionò e devastò la frazione dima il finanziamento tanto atteso dai residenti per la messa in sicurezza deinon è mai arrivato e resta fermo nei cassetti di una scrivania dellaCampania. Accade nei comuni del cratere salernitano, in particolare atra Buccino e San Gregorio Magno, dove le piogge e il maltempo di queste ore che hanno provocato il blocco delle strade invase da fango e detriti, fanno ripiombare nell’incubo alluvione i cittadini che 11fa rischiarono di morire durante l’alluvione. “È una vergogna che a distanza di 11...

Agenzia_Ansa : Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa… - anteprima24 : ** A 11 anni dall’alluvione di #Teglia, il progetto di #Pulizia dei valloni è ancora bloccato in #Regione **… - Piergiulio58 : RT @Agenzia_Ansa: Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa a Pia… - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa a Pia… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa a Pia… -