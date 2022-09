18 SETTEMBRE … (Di domenica 18 settembre 2022) Il 18 SETTEMBRE 1983, secondo turno di campionato, Luigi Agnolin arbitrava Sampdoria-Roma: nel giorno del settantunesimo compleanno del padre Guido, anche lui direttore di gara e internazionale. Quel dì spegneva quarantuno candeline Alex Stepney, che da portiere del Manchester United aveva celebrato la Coppa Campioni del 1968. Con i Red Devils ha conquistato anche un campionato, una FA Cup e Supercoppa inglese. Ed esattamente due decenni fa se ne andava Mauro Ramos, capitano del Brasile campione del mondo nel 1962 (l’iride lo aveva conquistato anche quattro anni prima in Svezia, da riserva); con la maglia del Santos festeggiò due volte la Copa Libertadores e altrettante Intercontinentali. E oggi avrebbe compiuto sessant’anni il povero Donato Bergamini (citiamo due libri a lui dedicati: ‘Il calciatore suicidato’ di Carlo Petrini e ‘Nel nome di Denis’ di Francesco ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 18 settembre 2022) Il 181983, secondo turno di campionato, Luigi Agnolin arbitrava Sampdoria-Roma: nel giorno del settantunesimo compleanno del padre Guido, anche lui direttore di gara e internazionale. Quel dì spegneva quarantuno candeline Alex Stepney, che da portiere del Manchester United aveva celebrato la Coppa Campioni del 1968. Con i Red Devils ha conquistato anche un campionato, una FA Cup e Supercoppa inglese. Ed esattamente due decenni fa se ne andava Mauro Ramos, capitano del Brasile campione del mondo nel 1962 (l’iride lo aveva conquistato anche quattro anni prima in Svezia, da riserva); con la maglia del Santos festeggiò due volte la Copa Libertadores e altrettante Intercontinentali. E oggi avrebbe compiuto sessant’anni il povero Donato Bergamini (citiamo due libri a lui dedicati: ‘Il calciatore suicidato’ di Carlo Petrini e ‘Nel nome di Denis’ di Francesco ...

