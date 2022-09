Yanis Varoufakis al TPI Fest | “Meloni fa paura? Chi ha iniziato come simpatizzante del fascismo è una minaccia per l’umanità”

(Di sabato 17 settembre 2022) “Ilè un cancro che va tenuto lontano dalle istituzioni, chi hala carriera politicaun suorappresenta unaper l’intera umanità”: è quanto dichiarato dall’ex ministro delle Finanze greco, in merito alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia, durante la terza e ultima serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino,ha commentato l’ipotesi di considerare Giuseppe Contenuovo volto della sinistra in Italia: “Ci ...

Loredan23086243 : RT @GioLario: Perché non dimentichiate mai chi è il #draghivileaffarista Varoufakis: 'Adulti nella stanza. La mia lotta contro l'establish… - GioLario : Perché non dimentichiate mai chi è il #draghivileaffarista Varoufakis: 'Adulti nella stanza. La mia lotta contro l… - Assange_Italia : ... alla campagna Free Assange. Con testimonianze e interventi di Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Daniel Ellsberg,… - apavo75 : RT @carmelopalma: @christianrocca Solo nella sinistra fiorentina davano credito a Tony Blair, dice Provenzano dalla provincia nissena, dove… - carmelopalma : @christianrocca Solo nella sinistra fiorentina davano credito a Tony Blair, dice Provenzano dalla provincia nissena… -

Micromega

... Fabiana Dadone, il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il costituzionalista Michele Ainis e l'ex ministro delle Finanze della Grecia. L'ingresso è libero e gratuito. Il ...... definita ironicamente TINA), che nello splendido romanzo " Un altro presente" di(La Nave di Teseo, 2021) ha però una via d'uscita. È la fantasia dell'immaginazione, creatrice di un ... Un altro presente: l’utopia realistica di Yanis Varoufakis TPI Fest 2022, la diretta della terza e ultima serata del Festival di The Post Internazionale a Bologna oggi, 17 settembre 2022. Gli ospiti ...Serata finale per il Tpi Fest 2022, la tre giorni di The Post internazionale in piazza Lucio Dalla. Dopo due giorni molto partecipati, si attende l’appuntamento clou di stasera alle 21.15 con l’interv ...