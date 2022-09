Xi Jinping a Samarcanda allarga influenza Cina. Cinesi “preoccupati” per guerra Ucraina (Di sabato 17 settembre 2022) Xi Jinping esce da protagonista dal summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si è concluso a Samarcanda, in Uzbekistan. Il presidente cinese - che ha incontrato tra ieri e oggi una serie di leader tra i quali il presidente russo Vladimir Putin, il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan - ha lodato nel suo discorso lo "spirito di Shanghai", celebrando il 20mo anniversario della firma della carta costitutiva di questa organizzazione che racchiude quasi un quarto del Pil mondiale e che in questo summit ha accolto l'Iran tra i suoi membri. "Dobbiamo rafforzare il nostro reciproco sostegno", ha detto Xi, aggiungendo: "Dobbiamo proteggerci dai tentativi di forze esterne d'istigare 'rivoluzioni colorate', opporci congiuntamente alle interferenze negli affari interni di altri paesi sotto ogni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) Xiesce da protagonista dal summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si è concluso a, in Uzbekistan. Il presidente cinese - che ha incontrato tra ieri e oggi una serie di leader tra i quali il presidente russo Vladimir Putin, il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan - ha lodato nel suo discorso lo "spirito di Shanghai", celebrando il 20mo anniversario della firma della carta costitutiva di questa organizzazione che racchiude quasi un quarto del Pil mondiale e che in questo summit ha accolto l'Iran tra i suoi membri. "Dobbiamo rafforzare il nostro reciproco sostegno", ha detto Xi, aggiungendo: "Dobbiamo proteggerci dai tentativi di forze esterne d'istigare 'rivoluzioni colorate', opporci congiuntamente alle interferenze negli affari interni di altri paesi sotto ogni ...

