Xi a Samarcanda allarga influenza Cina Cinesi “preoccupati” per guerra Ucraina

(Di sabato 17 settembre 2022) Xi Jinping esce da protagonista dal summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si è concluso a, in Uzbekistan. Il presidente cinese - che ha incontrato tra ieri e oggi una serie di leader tra i quali il presidente russo Vladimir Putin, il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan - ha lodato nel suo discorso lo "spirito di Shanghai", celebrando il 20mo anniversario della firma della carta costitutiva di questa organizzazione che racchiude quasi un quarto del Pil mondiale e che in questo summit ha accolto l'Iran tra i suoi membri. "Dobbiamo rafforzare il nostro reciproco sostegno", ha detto Xi, aggiungendo: "Dobbiamo proteggerci dai tentativi di forze esterne d'istigare 'rivoluzioni colorate', opporci congiuntamente alle interferenze negli affari interni di altri paesi sotto ogni pretesto e mantenere il ...