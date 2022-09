WWE: Non vedremo Ezekiel mai più, nei piani il ritorno di Elias (Di sabato 17 settembre 2022) Nel Raw post WrestleMania 38 abbiamo assistito al debutto di Ezekiel, il fratello minore di Elias. Ne è nata una storyline piuttosto lunga in cui Kevin Owens ha cercato di dimostrare in tutti modi che Zeke non era altro che Elias. Non appena Triple H ha assunto la direzione del booking quella storyline è stata accantonata. KO ha schiantato Zeke sull’apron ring con la sua powerbomb facendolo finire in lista infortunati. Sembra proprio che non lo rivedremo mai più. Tornerà Elias Sembra proprio che non rivedremo mai più Ezekiel. A riportarlo è PWInsider, secondo cui Zeke non figura più nella lista interna del roster WWE. Il personaggio del fratello minore di Elias è stato definitivamente abbandonato: “Ezekiel non figura più ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 17 settembre 2022) Nel Raw post WrestleMania 38 abbiamo assistito al debutto di, il fratello minore di. Ne è nata una storyline piuttosto lunga in cui Kevin Owens ha cercato di dimostrare in tutti modi che Zeke non era altro che. Non appena Triple H ha assunto la direzione del booking quella storyline è stata accantonata. KO ha schiantato Zeke sull’apron ring con la sua powerbomb facendolo finire in lista infortunati. Sembra proprio che non lo rimai più. TorneràSembra proprio che non rimai più. A riportarlo è PWInsider, secondo cui Zeke non figura più nella lista interna del roster WWE. Il personaggio del fratello minore diè stato definitivamente abbandonato: “non figura più ...

