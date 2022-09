WWE | L’avventura di Ezekiel è già finita?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 17 settembre 2022) Lo scherzo è bello quando dura poco. Deve essere questo quello che hanno pensato in WWE riguardo aldi, il “fratello” di Elias, interpretato dallo stesso wrestler in uno spassoso feud con Kevin Owens. Dopo l’irriverente scena del suo infortunio, con tutta la famiglia al suo capezzale, la WWE sembra aver deciso di chiudere l’esperienza con. A rivelarlo è PW Insider, che fa notare anche come il profilo disia stato rimosso dal sito ufficiale della WWE, che ora mostra solo quello di Elias. Una scelta che lascia pensare che quello visto il 15 di agosto a Raw sarà l’ultimo quadretto familiare che vedremo e che quando Jeffrey Daniel Sciullo (il vero nome del wrestler che interpreta sia Elias che) tornerà, lo farà con il suo personaggio classico.