WWE: Due nuovi sfidanti per gli Usos, Butch e Ridge Holland pronti all’assalto dei titoli di coppia (Di sabato 17 settembre 2022) Gli Usos sono campioni di coppia da oltre 15 mesi e 4 mesi fa ai titoli di SmackDown hanno aggiunto anche quelli di Raw diventando Undisputed Tag Team Champion seguendo le orme del cugino e Tribal Chief Roman Reigns. In questo periodo così lungo hanno sbaragliato ogni tipo di concorrenza e trovare degli sfidanti alla loro altezza è diventato sempre più difficile. Stanotte a SmackDown per determinare i prossimi sfidanti è stato indetto un fatal-4-way match, match che in realtà si sarebbe dovuto svolgere a Raw due settimane fa, prima di essere interrotto dalla furia demolitrice di Brawn Strowman. Vittoria di rapina Rispetto alla lineup di Raw ci sono stati ben tre cambiamenti, confermati solo i New Day, mentre Brawling Brutes, Imperium e Hit Row hanno preso il posto di Street Profits, Alpha ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 17 settembre 2022) Glisono campioni dida oltre 15 mesi e 4 mesi fa aidi SmackDown hanno aggiunto anche quelli di Raw diventando Undisputed Tag Team Champion seguendo le orme del cugino e Tribal Chief Roman Reigns. In questo periodo così lungo hanno sbaragliato ogni tipo di concorrenza e trovare deglialla loro altezza è diventato sempre più difficile. Stanotte a SmackDown per determinare i prossimiè stato indetto un fatal-4-way match, match che in realtà si sarebbe dovuto svolgere a Raw due settimane fa, prima di essere interrotto dalla furia demolitrice di Brawn Strowman. Vittoria di rapina Rispetto alla lineup di Raw ci sono stati ben tre cambiamenti, confermati solo i New Day, mentre Brawling Brutes, Imperium e Hit Row hanno preso il posto di Street Profits, Alpha ...

