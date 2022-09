WWE: Annunciato il primo match di Braun Strowman da quando è rientrato (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima volta dopo quasi 16 mesi, Braun Strowman torna a calcare un ring WWE per un match. Il suo incontro è stato fissato per l’episodio di Smackdown della prossima settimana. Il suo avversario sarà Otis degli Alpha Academy, dopo il loro ennesimo alterco. Come ci si è arrivati Nello show di ieri notte, Strowman ha annichilito, come oramai è sua abitudine, chiunque era sul ring. Questa volta è toccato ai membri della Maximum Male Models, mentre questi erano intenti nel attraversare la rampa di ingresso esibendo la loro linea di abiti “ritorno a scuola”. Al termine del “massacro”, uno stoico Chad Gable è entrato nel ring, confrontandosi col “Mostro tra gli uomini”, chiedendo conto dell’aggressione fisica subita da lui e dal suo compagno Otis settimana scorsa, proprio per mano di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima volta dopo quasi 16 mesi,torna a calcare un ring WWE per un. Il suo incontro è stato fissato per l’episodio di Smackdown della prossima settimana. Il suo avversario sarà Otis degli Alpha Academy, dopo il loro ennesimo alterco. Come ci si è arrivati Nello show di ieri notte,ha annichilito, come oramai è sua abitudine, chiunque era sul ring. Questa volta è toccato ai membri della Maximum Male Models, mentre questi erano intenti nel attraversare la rampa di ingresso esibendo la loro linea di abiti “ritorno a scuola”. Al termine del “massacro”, uno stoico Chad Gable è entrato nel ring, confrontandosi col “Mostro tra gli uomini”, chiedendo conto dell’aggressione fisica subita da lui e dal suo compagno Otis settimana scorsa, proprio per mano di ...

