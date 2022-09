Woody Allen: il prossimo film potrebbe essere l'ultimo, in futuro spazio ai romanzi (Di sabato 17 settembre 2022) Il regista Woody Allen ha svelato che il suo film numero 50 potrebbe essere l'ultimo e in futuro si concentrerà sulla scrittura di libri. Woody Allen, secondo quanto dichiarato a un giornale spagnolo, sembra intenzionato a dire addio alla regia, preferendosi dedicare alla scrittura. Il filmmaker, intervistato da La Vanguardia per promuovere il libro Zero Gravity, ha parlato dei suoi progetti per il futuro. Alla testata spagnola, Woody Allen ha dichiarato: "La mia idea è di non realizzare più film e concentrarmi sulla scrittuea". Dopo aver pubblicato la raccolta di racconti, il regista vorrebbe mettersi alla prova: "Sto pensando di pubblicare un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 settembre 2022) Il registaha svelato che il suonumero 50l'e insi concentrerà sulla scrittura di libri., secondo quanto dichiarato a un giornale spagnolo, sembra intenzionato a dire addio alla regia, preferendosi dedicare alla scrittura. Ilmaker, intervistato da La Vanguardia per promuovere il libro Zero Gravity, ha parlato dei suoi progetti per il. Alla testata spagnola,ha dichiarato: "La mia idea è di non realizzare piùe concentrarmi sulla scrittuea". Dopo aver pubblicato la raccolta di racconti, il regista vorrebbe mettersi alla prova: "Sto pensando di pubblicare un ...

