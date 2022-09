Weekend Adults Only in Spa sul lago al Lefay Resort

(Di sabato 17 settembre 2022) GIARDINI terrazzati tra limoni, piscina infinity con vista sul Garda, parco con postazioni energetiche, dove ogni dettaglio è legato a un elemento della natura, come vuole la medicina tradizionale cinese. Il& Spadi Garda, oggi ampliato, con una Spa di 4.300 metri quadrati, è sempre più un luogo in cui i primi piaceri sono il tempo per sé e la cura di sé. Nuove aperture firmate& Spa La famiglia Leali (Alcide, ceo dis & Residences, e la madre Liliana, architetto del Team Project che lavora al fianco dello Studio Apostoli), mentre progettava espansioni (entro il 2023 aprirà a Montalcino, in Toscana, e subito dopo a Crans Montana, in Svizzera) si è impegnata a migliorare il gioiello vista. In ...

