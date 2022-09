Wanda Nara | nuova crisi con Icardi? Le parole della sorella Zaira infiammano il gossip

zazoomblog : Wanda Nara leggings super attillati e gambe da urlo: la posa fa sognare - #Wanda #leggings #super #attillati… - ALindisposto : @InterCM16 l'Inter di Spalletti centró la Champions giocando senza centrocampo per diverse giornate e con Wanda Nar… - WhiteBlackHous1 : @DiegoFusaro Sai Diego qual'é il problema? Giochi a fare il filosofo ma usi le parole degli altri perché le tue non… - supertesa : @smarginandomi perché le wanda nara wannabe che si bevono il mojito analcolico non le hai mai viste ? - GiulioMarin2 : @OleandroFurioso @CarlottaTab @FMMOSCAZZARO Stò Icardi e Wanda Nara ?? -

Corriere dello Sport

La telenovela argentina sue Mauro Icardi non conosce soste. A quasi un anno dal famoso Wandagate, da oltre oceano spuntano le dichiarazioni della sorella di, Zaira, che fanno impazzire il gossip . Che i ...Un'accoglienza da re per lui, accompagnato dalla moglie manager. Circa 30 mila tifosi del club turco lo hanno aspettato: "E' incredibile quest'accoglienza, sono molto emozionato - le ... Wanda Nara ha un flirt con un cantante Le parole della cognata di Icardi La telenovela argentina su Wanda Nara e Mauro Icardi non conosce soste. A quasi un anno dal famoso Wandagate, da oltre oceano spuntano le dichiarazioni della sorella di Wanda, Zaira Nara, ...E non c’è stato neanche il tempo di festeggiare il nuovo inizio, in famiglia, che Wanda Nara si è ritrovata – più o meno indirettamente – coinvolta in una questione piuttosto delicata che vede come ...