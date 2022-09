Volley femminile | le convocate dell’Italia per i Mondiali Paola Egonu guida 14 azzurre a caccia del titolo

(Di sabato 17 settembre 2022) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per iche andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa cercheranno di migliorare la medaglia d’argento conquistata quattro anni fa, la squadra è identicata a quella che in estate ha vinto la Nations League. La stella è indubbiamente l’opposto, la cui riserva sarà Sylvia Nwakalor. Alessia Orro ha giocato le ultime amichevoli da palleggiatrice titolari, l’altra regista è Ofelia Malinov. La schiacciatrice Miriam Sylla sarà la capitana, sostenuta nel reparto di banda da Caterina Bosetti, Alessia Gennari ed Elena Pietrini, la quale sta facendo i conti con qualche problemino alla schiena che le ha impedito di prendere parte agli ultimi test. Le ...

