Volley, Europei Under 20: l'Italia batte la Slovenia all'esordio, Bovolenta top scorer

l'Italia esordisce con una bella vittoria agli Europei Under 20 di Volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Slovenia con un perentorio 3-0 (27-25; 25-18; 25-16): dopo aver sofferto nel primo set, la nostra Nazionale si è sciolta e ha trionfato in maniera perentoria di fronte al proprio pubblico di Montesilvano (in provincia di Pescara) e agganciando così Polonia e Serbia in testa al gruppo A. Il regista Mattia Boninfante ha mandato in doppia cifra l'opposto Alessandro Bovolenta (13 punti) e lo schiacciatore Luca Porro (11), affiancato di banda da Gaetano Penna (2) e Mattia Orioli (6). Al centro Ionut Alin Ambrose (4) e Nicolò Volpe (4). l'Italia tornerà in campo domani per fronteggiaare la Francia.

