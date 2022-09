Violenze alla mamma dal convivente per delle bollette, la bimba chiama i carabinieri (Di sabato 17 settembre 2022) E’ stata la bambina a chiamare i carabinieri , dicendo che la mamma era stata aggredita in casa dal suo compagno. I carabinieri di Portomaggiore, nel Ferrarese, arrivati sul posto, hanno verificato che... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 settembre 2022) E’ stata la bambina are i, dicendo che laera stata aggredita in casa dal suo compagno. Idi Portomaggiore, nel Ferrarese, arrivati sul posto, hanno verificato che...

DANZAMPY : RT @Axen0s: Purtroppo in Italia solo pochissime donne trovano il coraggio di denunciare le violenze subite a Fanpage. La maggior parte, pro… - AngelaAngelmi : RT @Axen0s: Purtroppo in Italia solo pochissime donne trovano il coraggio di denunciare le violenze subite a Fanpage. La maggior parte, pro… - CausiLuigi : RT @Axen0s: Purtroppo in Italia solo pochissime donne trovano il coraggio di denunciare le violenze subite a Fanpage. La maggior parte, pro… - Laila76913893 : RT @Axen0s: Purtroppo in Italia solo pochissime donne trovano il coraggio di denunciare le violenze subite a Fanpage. La maggior parte, pro… - antoniotucci60 : RT @Axen0s: Purtroppo in Italia solo pochissime donne trovano il coraggio di denunciare le violenze subite a Fanpage. La maggior parte, pro… -