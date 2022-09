Viola come il mare: cast, trama, anticipazioni fiction. Quando inizia, quante puntate (Di sabato 17 settembre 2022) Viola come il mare cast trama e Quando inizia L’attesa è quasi finita. Viola come il mare, la nuova fiction Lux Vide in sei puntate con protagonista l’inedita coppia Francesca Chillemi e Can Yaman, è pronta a debuttare venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5. Ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di sabato 17 settembre 2022)ilL’attesa è quasi finita.il, la nuovaLux Vide in seicon protagonista l’inedita coppia Francesca Chillemi e Can Yaman, è pronta a debuttare venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5. Ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini L'articolo proviene da MediaTurkey.

GDS_it : Francesca Chillemi e Can Yaman sono la nuovo coppia dello schermo in Viola come il Mare la serie light crime ambien… - brandobenifei : Per il #ParlamentoEuropeo l’Ungheria non è più una democrazia: oggi abbiamo condannato #Orban e il suo attacco allo… - Olga87675541 : @CClub1989 Buongiorno non vedo l'ora di vedervi con Viola come il mare sarà un grande successo siete bellissimi mer… - Lazio681 : RT @comingsoonit: #CanYaman e #FrancescaChillemi parlano della nuova fiction #ViolaComeIlMare in una video intervista esclusiva per https:/… - Lauroraboreal3 : RT @AlbertoFuschi: I momenti della conferenza di oggi: photocall e intervento in sala dei protagonisti di #ViolaComeIlMare : #FrancescaChil… -