VIDEO / MotoGp, Marquez: che paura! Caduta ad alta velocità ad Aragon (Di sabato 17 settembre 2022) Nelle terze prove libere del Gp di Aragon della MotoGp, paura per Marc Marquez, al rientro dopo l'ennesima operazione Leggi su golssip (Di sabato 17 settembre 2022) Nelle terze prove libere del Gp didella, paura per Marc, al rientro dopo l'ennesima operazione

enricofrasca3 : RT @CUPRA_it: Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti per la pr… - sportli26181512 : Marquez, caduta ad alta velocità nelle Libere 3 ad Aragon: pilota illeso. VIDEO: Quando mancavano 22 minuti dal ter… - gponedotcom : Lo spagnolo era stato protagonista di un salvataggio in staccata proprio pochi minuti prima di incappare in questa… - Txinoze_93 : RT @alejandrogp__: DAAAAAALEEEEEEE - moonmady : RT @gponedotcom: 'Non si tratta di una cosa che risale a tre mesi fa, ma che risale ad oltre un anno e mezzo fa. Alcuni muscoli della spall… -