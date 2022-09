Video, Adani: ''Allegri? Dal Benfica la sentenza definitiva'' (Di sabato 17 settembre 2022) Intervenuto nell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, l'ex difensore Daniele Adani parla della sconfitta in casa della Juve contro il Benfica ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Intervenuto nell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, l'ex difensore Danieleparla della sconfitta in casa della Juve contro il...

incazzatoblack : RT @erclab_tweet: #Caressa qui perfetto su #Allegri: 'È andato in guerra religiosa' (= si è rovinato la carriera per dimostrare ad Adani ch… - FinallyTheo : Quanto sgodazza Lele Adani - Pearl984 : RT @erclab_tweet: #Caressa qui perfetto su #Allegri: 'È andato in guerra religiosa' (= si è rovinato la carriera per dimostrare ad Adani ch… - davideinno85 : RT @erclab_tweet: #Caressa qui perfetto su #Allegri: 'È andato in guerra religiosa' (= si è rovinato la carriera per dimostrare ad Adani ch… - sprat0 : RT @erclab_tweet: #Caressa qui perfetto su #Allegri: 'È andato in guerra religiosa' (= si è rovinato la carriera per dimostrare ad Adani ch… -