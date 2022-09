anteprima24.it

...esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche e la... Draghi hadi aver 'avuto una telefonata con Blinken, la cosa più naturale era chiedere ...... "più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche e ladel governo e ... mi hal'assenza di forze politiche italiane nella lista di destinatari di finanziamenti ... Vicinanza confermato alla segreteria Cisal Metalmeccanici Il premier ha espresso vicinanza alle Marche colpite dal maltempo e ha spiegato che l'esecutivo ha stanziato 5 milioni per i primi aiuti. Confermata l’approvazione del nuovo dl. Non si prevede "nessun ...“Abbiamo deliberato lo stato di emergenza nelle Marche ed è previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per garantire i primi ...