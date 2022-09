Vela, Europei 470 2022: Ferrari-Caruso risalgono la classifica fino al 3° posto prima della Medal Race decisiva! (Di sabato 17 settembre 2022) Quinta giornata estremamente positiva per i colori azzurri a Çe?me (in Turchia) in occasione dei Campionati Europei Open 2022 della nuova classe olimpica mista 470. Giacomo Ferrari e Bianca Caruso hanno fatto un passo avanti fondamentale nella lotta per il podio, presentandosi alla Medal Race di domani in terza posizione assoluta con un margine di 4 punti sui primi inseguitori. La coppia azzurra è stata capace di rimontare dalla sesta piazza in un solo giorno con due buone regate (4-9), sfruttando nel migliori dei modi i passi falsi di chi li precedeva e balzando clamorosamente in zona medaglia quando manca solo una prova (a punteggio doppio) al termine della rassegna continentale. Il titolo europeo è ormai una questione a due tra gli svedesi Anton ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Quinta giornata estremamente positiva per i colori azzurri a Çe?me (in Turchia) in occasione dei CampionatiOpennuova classe olimpica mista 470. Giacomoe Biancahanno fatto un passo avanti fondamentale nella lotta per il podio, presentandosi alladi domani in terza posizione assoluta con un margine di 4 punti sui primi inseguitori. La coppia azzurra è stata capace di rimontare dalla sesta piazza in un solo giorno con due buone regate (4-9), sfruttando nel migliori dei modi i passi falsi di chi li precedeva e balzando clamorosamente in zona medaglia quando manca solo una prova (a punteggio doppio) al terminerassegna continentale. Il titolo europeo è ormai una questione a due tra gli svedesi Anton ...

AGR_web : Vela, Europei 470 a Cesme in Turchia, bene gli italiani Secondo giorno di Gold Fleet a Cesme in Turchia per il Camp… - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: 2022 Campionati Europei 470: il vento da terra muo... - federvela : Qui il comunicato completo ?? ?? - Italiavela : 2022 Campionati Europei 470: il vento da terra muove la classifica, Ferrari – Caruso saldi in top ten… - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: 2022 Campionati Europei 470: primo giorno di Gold ... -