Valentina Vignali senza veli | il lato B accende il web

Leggi su chenews

(Di sabato 17 settembre 2022)ha acceso i social ancora una volta con uno scatto che ha fatto impazzire i fan, lasciandolifiato. Il protagonista dello scatto è il suob che ha infiammato il web. L’ex gieffina continua a far parlare di sé. Nonostante le sue apparizioni in tv siano centellinate, è una delle influencer italiane più apprezzate e seguite dagli utenti social. Una popolarità arrivata proprio dietro al GF Vip che le ha permesso di far conoscere a tutti il suo carattere ed un temperamento. Ma a non passare inosservata è anche la sua fisicità. fonte foto: Instagramsi è imposta nel mondo del piccolo schermo e nello showbiz in generale in poco tempo. Le sono bastate poche apparizioni in tv per avere un ruolo importante. Ma anche la sua bellezza ...