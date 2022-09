Valencia – Celtico | Lega | Gattuso | “Cavani non voleva giocare da titolare”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 22:00:29 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Gennaroero raggiante dopo la partita per la vittoria. Il tecnico italiano aveva riconosciuto il giorno prima che la squadra doveva cercare di ottenere risultati migliori in trasferta alleviare la pressione giocando in casa. Ha infatti riconosciuto in Movistar LaLiga che, nonostante la comoda vittoria, ha dato credito agli interventi del suo portiere: “Dobbiamo ringraziareMamardashvili, che ha risposto molto bene su un calcio piazzato. Ha fatto delle belle parate. La partita non è stata facile, il Celta gioca molto beneAbbiamo giocato con grande entusiasmo abbiamo vinto molti duelli a differenza di quanto accaduto a Vallecas“, Lui ha spiegato. In seguito ha confessato chenon ha voluto partire con la ...