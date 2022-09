Usa, a Draghi il “World Statesman Award 2022”: lunedì la premiazione a New York (Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi verrà insignito, a New York, del “World Statesman Award 2022” da parte della “Appeal of conscience foundation” fondata e presieduta dal rabbino Arthur Schneier, e dedicata, come organizzazione interconfessionale, alla libertà religiosa e e ai diritti umani. Il premio verrà conferito dallo stesso Schneier nel corso di una cerimonia al Pierre Hotel la sera del 19 settembre. Il presidente del Consiglio italiano, si legge in una dichiarazione di Schneier a motivazione del riconoscimento, viene premiato “per la sua lunga, e ricca di sfaccettature, leadership nella finanza e negli incarichi pubblici, di cui hanno beneficiato l’Italia e l’Unione Europea”. Draghi è un “leader dotato di visione e capace di unire” dotato della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Marioverrà insignito, a New, del “” da parte della “Appeal of conscience foundation” fondata e presieduta dal rabbino Arthur Schneier, e dedicata, come organizzazione interconfessionale, alla libertà religiosa e e ai diritti umani. Il premio verrà conferito dallo stesso Schneier nel corso di una cerimonia al Pierre Hotel la sera del 19 settembre. Il presidente del Consiglio italiano, si legge in una dichiarazione di Schneier a motivazione del riconoscimento, viene premiato “per la sua lunga, e ricca di sfaccettature, leadership nella finanza e negli incarichi pubblici, di cui hanno beneficiato l’Italia e l’Unione Europea”.è un “leader dotato di visione e capace di unire” dotato della ...

