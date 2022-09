Gazzetta_it : Vince il Leinster 29-33, alle Zebre due punti di bonus #rugby #URC - AlexVesentini16 : RT @Gazzetta_it: Treviso, buona la prima: 33-11 ai Warriors dell'ex Smith #URC #rugby - Gazzetta_it : Treviso, buona la prima: 33-11 ai Warriors dell'ex Smith #URC #rugby -

La Gazzetta dello Sport

Esordio con sconfitta per le Zebre nella United Rugby Championship 2022/23, nonostante una prova da applausi al Lanfranchi di Parma che regala due punti di bonus (29 - 33) contro il Leinster.Il Benetton Treviso apre la nuova stagione dicon una netta e convincente vittoria contro i Glasgow Warriors di Franco Smith per 33 - 11. Un match dominato dall'inizio alla fine, con Treviso sempre in controllo, spinta da una grande prova di ... URC: vince il Leinster 29-33, alle Zebre due punti di bonus La squadra di Bortolami senza gli indisponibili Garbisi, Menoncello e Marin domina contro gli scozzesi. Esordio da sogno per Mendy, autore di due mete ...Lions coach Ivan van Rooyen has spoken about the loss of Carlu Sadie and Vincent Tshituka to the Sharks, and Wandisile Simelane to the Bulls.