Ungheria | Letta | ' da Meloni e Salvini scarsa conoscenza regole democratiche'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "E' una frase che non ha senso: il problema non è che Orban è stato eletto, il problema è che la democrazia non è solo il momento elettorale ma è anche il modo in cui si gestiscono le istituzioni". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Potenza. "Se la maggioranza in Europa pensa ed ha evidenze per dimostrare che Orban ha un metodo di usare la democrazia che non è quello corretto, non è sufficiente dire che ha vinto le elezioni e può fare quello che gli pare. Queste frasi di Meloni e Salvini dimostrano scarsa conoscenza delle regole in base alle quali si riconosce una democrazia. Sono frasi fuori luogo. Una democrazia è fatta di regole che vanno rispettate e Orban non le rispetta".

