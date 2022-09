Un secolo d’azienda: i 100 anni del Gruppo Moretti, dal mulino di Campagnola allo stabilimento 4.0 di Spirano (Di sabato 17 settembre 2022) Spirano. Cento anni, quattro generazioni e un solo obiettivo imprenditoriale: portare la propria tradizione e qualità nel mondo. Così il Gruppo Moretti festeggia il traguardo dei cento anni di attività annunciando nell’occasione che il proprio marchio è entrato ufficialmente nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, un riconoscimento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di proteggere la proprietà industriale delle eccellenze del Made in Italy. Come spiega il Presidente Battista Moretti: “Sono stati molti i periodi duri e ancora di più i cambiamenti avvenuti in questo secolo, sia nel mondo sia nel nostro Gruppo, ma non ci siamo mai fermati né arresi: noi della famiglia abbiamo continuato ad impegnarci per la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022). Cento, quattro generazioni e un solo obiettivo imprenditoriale: portare la propria tradizione e qualità nel mondo. Così ilfesteggia il traguardo dei centodi attività annunciando nell’occasione che il proprio marchio è entrato ufficialmente nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, un riconoscimento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di proteggere la proprietà industriale delle eccellenze del Made in Italy. Come spiega il Presidente Battista: “Sono stati molti i periodi duri e ancora di più i cambiamenti avvenuti in questo, sia nel mondo sia nel nostro, ma non ci siamo mai fermati né arresi: noi della famiglia abbiamo continuato ad impegnarci per la ...

