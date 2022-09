Un bonus di 60 euro al mese per le spese di trasporto pubblico attivo da subito (Di sabato 17 settembre 2022) Un bonus di 60 euro mensili per la mobilità di studenti, lavoratori, pensionati, pendolari. È quanto deciso dal decreto attuativo interministeriale n. 5 2022 pubblicato il 22 agosto sul sito del Ministero del lavoro. Dal 1°settembre è attiva la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ attraverso la quale, per se stessi o per un minorenne a carico, è possibile gestire le richieste l’emissione dei buoni oltre che i rimborsi ai gestori. Il bonus si propone con una forte valenza sociale: uno strumento di sostegno rivolto a tutti ma soprattutto alle fasce più deboli della popolazione che, in un momento di congiuntura economica difficile come quello attuale, si trovano a dover fare i conti ogni giorno con il caroprezzi e con la crisi del mondo del lavoro. Oltretutto, a ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 17 settembre 2022) Undi 60mensili per la mobilità di studenti, lavoratori, pensionati, pendolari. È quanto deciso dal decreto attuativo interministeriale n. 5 2022 pubblicato il 22 agosto sul sito del Ministero del lavoro. Dal 1°settembre è attiva la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://www.trasporti.lavoro.gov.it/ attraverso la quale, per se stessi o per un minorenne a carico, è possibile gestire le richieste l’emissione dei buoni oltre che i rimborsi ai gestori. Ilsi propone con una forte valenza sociale: uno strumento di sostegno rivolto a tutti ma soprattutto alle fasce più deboli della popolazione che, in un momento di congiuntura economica difficile come quello attuale, si trovano a dover fare i conti ogni giorno con il caroprezzi e con la crisi del mondo del lavoro. Oltretutto, a ...

CarloCalenda : Il problema numero uno del paese, insieme all’istruzione, è questo, vi promettono miliardi di euro di tagli alle ta… - petergomezblog : “I furbetti del bonus Covid? Non saranno ricandidati”. Ma Lega ha cambiato idea: seggi blindati per tutti e tre. To… - marattin : Il motivo è semplice: se ho un credito edilizio di 100 euro, ma pago solo 50 euro di tasse, non ho la “capienza” pe… - palermo24h : Bonus 150 euro: a chi spetta e quando arriva - Debora72174569 : RT @PagellaPolitica: In conferenza stampa, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato le novità contenute nel provvedimento app… -