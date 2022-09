“Ultimo saluto…”: Alberto Matano, il doloroso addio durante la diretta (Di sabato 17 settembre 2022) Alberto Matano e il doloroso addio durante la diretta televisiva che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa è accaduto Uno dei conduttori tra i più apprezzati dal pubblico italiano, molto professionale e competente ma soprattutto attento ai temi di attualità, politica e cronaca: ci riferiamo proprio a lui che non ha bisogno di grosse presentazioni, Alberto Matano. Nella sua carriera ha iniziato come giornalista professionista fino ad arrivare alla conduzione del super seguitissimo programma La vita in diretta in onda su Rai 1. Di recente, molto commosso ha voluto dare l’addio ad una persona che ha cambiato la storia del mondo. curiosità (foto web)Giovanissimo è sempre stato appassionato di ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 17 settembre 2022)e illatelevisiva che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa è accaduto Uno dei conduttori tra i più apprezzati dal pubblico italiano, molto professionale e competente ma soprattutto attento ai temi di attualità, politica e cronaca: ci riferiamo proprio a lui che non ha bisogno di grosse presentazioni,. Nella sua carriera ha iniziato come giornalista professionista fino ad arrivare alla conduzione del super seguitissimo programma La vita inin onda su Rai 1. Di recente, molto commosso ha voluto dare l’ad una persona che ha cambiato la storia del mondo. curiosità (foto web)Giovanissimo è sempre stato appassionato di ...

fanpage : Ha pazientato per quasi 13 ore. Non ha pensato di saltare la fila, né richiedere un'agevolazione particolare per re… - RaiNews : La leggenda del calcio inglese David Beckham si è messo in fila alle due del mattino per porgere l'ultimo saluto a… - Corriere : David Beckham fa 12 ore di fila per l’ultimo saluto alla Regina: «Ne è valsa la pena» - bi_loriana : RT @fanpage: Ha pazientato per quasi 13 ore. Non ha pensato di saltare la fila, né richiedere un'agevolazione particolare per rendere omagg… - TOSADORIDANIELA : RT @fanpage: Ha pazientato per quasi 13 ore. Non ha pensato di saltare la fila, né richiedere un'agevolazione particolare per rendere omagg… -

I momenti più cringe della campagna elettorale ... considerato che dopo il 25 settembre le due camere saranno snellite dall ultimo referendum. Da ... dal palco del suo comizio mentre ironizzava su metodi alternativi di saluto e risparmiarsi possibile ... Corre verso la bara della regina Elisabetta, arrestato a Westminster E nonostante la notte e una temperatura che a Londra è scesa sotto i 10 gradi, migliaia di persone sono ancora in coda per accedere alla camera ardente e dare un ultimo saluto alla regina Elisabetta ... ... considerato che dopo il 25 settembre le due camere saranno snellite dallreferendum. Da ... dal palco del suo comizio mentre ironizzava su metodi alternativi die risparmiarsi possibile ...E nonostante la notte e una temperatura che a Londra è scesa sotto i 10 gradi, migliaia di persone sono ancora in coda per accedere alla camera ardente e dare unalla regina Elisabetta ...