Ultime Notizie – Ucraina, giornalista italiano ferito in volo verso l'Italia (Di sabato 17 settembre 2022) A quanto apprende l'Adnkronos il giornalista free lance italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito nei giorni scorsi in Ucraina, è in volo verso l'Italia. L'aereo messo a disposizione dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone.

