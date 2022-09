Ultime Notizie – Richetti si difende: “Dimettermi? Ho denunciato calunnie e falsità” (Di sabato 17 settembre 2022) “Precisiamo un attimo: hanno costruito messaggi falsi e li hanno attribuiti a me. Hanno mandato un video anonimo che racconta cose mai accadute. Io ho denunciato, chi mi calunnia no. Sono mesi che accade questo è ora esce ogni tipo di falsità e io devo fare chiarezza? Più di così?”. Lo scrive su Twitter il senatore di Azione Matteo Richetti rispondendo a un post di un utente che scriveva tra l’altro: “Credo che Matteo Richetti debba, e mi spiace, dimettersi e consentire alla magistratura di fare chiarezza senza avere alcuno scudo di immunità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) “Precisiamo un attimo: hanno costruito messaggi falsi e li hanno attribuiti a me. Hanno mandato un video anonimo che racconta cose mai accadute. Io ho, chi mi calunnia no. Sono mesi che accade questo è ora esce ogni tipo die io devo fare chiarezza? Più di così?”. Lo scrive su Twitter il senatore di Azione Matteorispondendo a un post di un utente che scriveva tra l’altro: “Credo che Matteodebba, e mi spiace, dimettersi e consentire alla magistratura di fare chiarezza senza avere alcuno scudo di immunità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Ucraina ultime notizie. Zelensky, «a Izium trovati corpi con segni di tortura». ?? Borrell, «scioccato per Izyum,… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - junews24com : Mercato Juve, salta il possibile affare? Una trattativa è a rischio - junews24com : Probabili formazioni Monza Juve: le ultime sulle idee di Allegri -