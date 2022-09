Ultime Notizie – Elezioni 2022, domani ‘Il Punto di vista di Follini’: “Meloni più attenta alleati ma strada in salita” (Di sabato 17 settembre 2022) Meloni è “stata, fin qui, più sobria e più attenta dei suoi alleati”, “ha tenuto il Punto sull’Ucraina”, “si è opposta allo scostamento di bilancio” e ha “perfino lasciato trapelare se non proprio simpatia almeno un certo rispetto per Draghi e per la sua fatica, posizioni per le quali merita un briciolo di apprezzamento anche da parte di chi non la voterà mai”, ma “è assai probabile che all’indomani del voto la Meloni, se vincerà, si troverà a dover decidere se prendere di petto il suo elettorato o prendere di petto il principio di realtà. In entrambi i casi, la sua strada sarà in salita”. Così Marco Follini nel consueto “Punto di vista” che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022)è “stata, fin qui, più sobria e piùdei suoi”, “ha tenuto ilsull’Ucraina”, “si è opposta allo scostamento di bilancio” e ha “perfino lasciato trapelare se non proprio simpatia almeno un certo rispetto per Draghi e per la sua fatica, posizioni per le quali merita un briciolo di apprezzamento anche da parte di chi non la voterà mai”, ma “è assai probabile che all’indel voto la, se vincerà, si troverà a dover decidere se prendere di petto il suo elettorato o prendere di petto il principio di realtà. In entrambi i casi, la suasarà in”. Così Marco Follini nel consueto “di” che sarà pubblicato integralmentesull’agenzia e sul ...

