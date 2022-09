Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 2 868 contagi e 12 morti | bollettino 17 settembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 settembre 2022) Sono 2.868 i nuovida Coronavirus, 172022 in, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 12. Nelle24 ore sono stati processati 21.233 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,5%. Nelle24 ore sono morte 12 persone, per un totale di 42.418 decessi nella regione da inizio pandemia. Sale a 12 (+3) il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre cala a 482 (-6) quello dei ricoverati nei reparti ordinari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione