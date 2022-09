Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.528 contagi e 2 morti. A Roma 730 nuovi casi (Di sabato 17 settembre 2022) Sono 1.528 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 2.388 tamponi molecolari e 8.634 antigenici con un tasso di positività al 13,8%. I ricoverati sono 378 i ricoverati (-1), 25 le terapie intensive occupate (+1) e 1.605 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 730. Nel dettaglio, questi i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 262 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 256 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 212 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Sono 1.528 ida Coronavirus, 17 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2. Nelle24 ore sono stati processati 2.388 tamponi molecolari e 8.634 antigenici con un tasso di positività al 13,8%. I ricoverati sono 378 i ricoverati (-1), 25 le terapie intensive occupate (+1) e 1.605 i guariti. Icittà sono a quota 730. Nel dettaglio, questi i numeri delle24 ore. Asl1: sono 262 ie 2 i decessi. Asl2: sono 256 ie 0 i decessi. Asl3: sono 212 i ...

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - SkyTG24 : #Elezioni politiche, decreto aiuti: in arrivo 31 miliardi. #Draghi: No secondo mandato. LIVE - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 1.528 nuovi contagi e rapporto al 13,8%: il bollettino aggiornato -