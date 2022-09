Ultime Notizie – Alberto Fedele, ritrovato il corpo del volontario in Perù (Di sabato 17 settembre 2022) “Le squadre di montagna hanno ritrovato nella giornata di ieri il corpo di Alberto Fedele, volontario di WeWorld in Perù scomparso il 4 luglio scorso durante un’escursione alla laguna di Juchuycocha nella zona di Urubamba in Perù”. Lo fa sapere in una nota l’associazione WeWorld. “Il nostro pensiero va alla famiglia di Alberto e alle persone a lui care alle quali ci stringiamo con affetto e vicinanza. Ringraziamo l’ambasciata italiana, le istituzioni locali, la polizia, i pompieri e le squadre di montagna che dal momento della scomparsa hanno portato avanti le ricerche. Il corpo è stato ritrovato dalle squadre di montagna nella zona tra la laguna e il ghiacciaio. È stato possibile identificare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) “Le squadre di montagna hannonella giornata di ieri ildidi WeWorld inscomparso il 4 luglio scorso durante un’escursione alla laguna di Juchuycocha nella zona di Urubamba in”. Lo fa sapere in una nota l’associazione WeWorld. “Il nostro pensiero va alla famiglia die alle persone a lui care alle quali ci stringiamo con affetto e vicinanza. Ringraziamo l’ambasciata italiana, le istituzioni locali, la polizia, i pompieri e le squadre di montagna che dal momento della scomparsa hanno portato avanti le ricerche. Ilè statodalle squadre di montagna nella zona tra la laguna e il ghiacciaio. È stato possibile identificare ...

