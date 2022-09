Ucraina ultime notizie Aiea | centrale Zaporizhzhia ricollegata alla rete ucraina

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 17 settembre 2022) Un convoglio con a bordo l'inviato del Papa in, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, insieme a due vescovi, accompagnati da un soldato, è stato raggiunto da colpi d'armi da fuoco. Il cardinale sta bene. Biden mette in guardia Putin sulla guerra e sull'uso di armi nucleari o chimiche: 'Non farlo. Il volto della guerra cambierebbe'. 'Legga la dottrina, è tutto scritto lì', replica il Cremlino. La dottrina di Mosca prevede armi nucleari tattiche in caso di aggressione. Rientra in Italia il giornalista Mattia Sorbi, ferito vicino a Kherson.