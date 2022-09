(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Le conversazioni telefoniche avute con Vladimirdall’inizio dell’invasione dell’hanno avuto “sempre” anche se vi erano “molto, molto, enormemente differenti”. E’ quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, in un’intervista alla radio pubblica Deutschlandfunk che verrà trasmessa domani. Riferendosi al più recente colloquio avuto con il presidente russo, martedì scorso, il cancelliere tedesco ha detto che da parte di“vi è stato definitivamente un movimento” ma non particolarmente consistente.ha ribadito sulla necessità di una soluzione diplomatica della guerra, che comprenda, quanto prima, un cessate il fuoco e il ritiro completo delle truppe ...

Damianodanny1 : La Von Der Leyen ordina alla Germania di mandare più carri armati all'Ucraina. Che farà Scholz? - lifestyleblogit : Ucraina, Scholz: 'Con Putin toni amichevoli ma posizioni contrastanti' - - pleccese : Ucraina, Scholz: “Con Putin toni amichevoli ma posizioni contrastanti” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Ucraina, Scholz: “Con Putin toni amichevoli ma posizioni contrastanti” ??Leggi di più su - News24_it : Ucraina, Scholz: 'Con Putin toni amichevoli ma posizioni contrastanti' -

... impegnati per far arrivare grano ucraino in Africa 12:08, in esplosione a Lugansk morto ...02 Putin: basta all'egoismo economico e sanzioni illegittime 10:59 Nato,: Russia di Putin è ...Friedrich Merz , il leader dell'opposizione, ad esempio, ha denunciato la politicadi, accusandolo di perseguire un 'programma nascosto'. Nonostante tutte le pressioni internazionali e ...(Adnkronos) – Le conversazioni telefoniche avute con Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina hanno avuto “sempre toni amichevoli” anche se vi erano “posizioni molto, molto contrastanti, ...Di ritorno dal viaggio di pace in Kazakistan papa Francesco ha risposto a una domanda sulla fornitura di armi all’Ucraina. Un intervento da conoscere nella sua interezza ...