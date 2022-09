Ucraina, Kiev: “Russia prepara la ritirata da Kherson” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia sta preparando la ritirata da Kherson. E’ quanto sostiene l’esercito ucraino. “Per questo hanno affondato nove vagoni vicino alla centrale idroelettrica di Khakovka per costruire un passaggio”, afferma su Facebook lo stato maggiore di Kiev, informando anche della morte di 180 soldati russi nel bombardamento di una loro base negli edifici della compagnia ‘Alkoservis’ del 10 settembre scorso. “Per cinque giorni l’unità della Guardia nazionale russa e il Servizio federale di sicurezza hanno recuperato corpi dalle macerie, cercando di nascondere le perdite” sostengono. Gli abitanti di Kherson raccontano, inoltre, di aver udito quattro esplosioni e visto una colonna di fumo nero, proveniente dalla fabbrica Petrovskyi, una delle basi degli occupanti russi. Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Lastando lada. E’ quanto sostiene l’esercito ucraino. “Per questo hanno affondato nove vagoni vicino alla centrale idroelettrica di Khakovka per costruire un passaggio”, afferma su Facebook lo stato maggiore di, informando anche della morte di 180 soldati russi nel bombardamento di una loro base negli edifici della compagnia ‘Alkoservis’ del 10 settembre scorso. “Per cinque giorni l’unità della Guardia nazionale russa e il Servizio federale di sicurezza hanno recuperato corpi dalle macerie, cercando di nascondere le perdite” sostengono. Gli abitanti diraccontano, inoltre, di aver udito quattro esplosioni e visto una colonna di fumo nero, proveniente dalla fabbrica Petrovskyi, una delle basi degli occupanti russi. Le ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia vuole far finire il conflitto in Ucraina 'il prima possibile', ma Kiev 'rifiuta i negoziati'. L… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen a Kiev: 'Daremo agli ucraini altre armi, compresi i carri armati'. Per la presidente della… - Adnkronos : #Ucraina, #Kiev: 'Soldati #russi stanno per lasciare Kherson'.#ultimora - pbrex668 : RT @Adnkronos: #Ucraina, #Kiev: 'Soldati #russi stanno per lasciare Kherson'.#ultimora - frasigno66 : RT @Adnkronos: #Ucraina, #Kiev: 'Soldati #russi stanno per lasciare Kherson'.#ultimora -