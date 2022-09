Ucraina, il giornalista Mattia Sorbi è rientrato a Milano: «Sto bene e ho tanto da raccontarvi!» (Di sabato 17 settembre 2022) È rientrato in Italia, a Milano, il giornalista italiano Mattia Sorbi ferito in Ucraina, vicino a Cherson, lo scorso 31 agosto. L’aereo sul quale ha viaggiato è stato predisposto dall’Unità di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa italiana e quella russa ed era dotato di assistenza medica. Come si apprende dalla nota del ministero il trasferimento del giornalista è avvenuto prima da Cherson «fino all’aeroporto di Mineralnye Vodi, nella Federazione Russa, per proseguire poi il viaggio verso l’Italia via Istanbul con un’aeroambulanza predisposta dalla Farnesina». La Farnesina, inoltre, ringrazia «sentitamente la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa per la collaborazione offerta nell’evacuazione umanitaria, assicurando cure ed osservazione ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Èin Italia, a, ilitalianoferito in, vicino a Cherson, lo scorso 31 agosto. L’aereo sul quale ha viaggiato è stato predisposto dall’Unità di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa italiana e quella russa ed era dotato di assistenza medica. Come si apprende dalla nota del ministero il trasferimento delè avvenuto prima da Cherson «fino all’aeroporto di Mineralnye Vodi, nella Federazione Russa, per proseguire poi il viaggio verso l’Italia via Istanbul con un’aeroambulanza predisposta dalla Farnesina». La Farnesina, inoltre, ringrazia «sentitamente la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa per la collaborazione offerta nell’evacuazione umanitaria, assicurando cure ed osservazione ...

