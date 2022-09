Ucraina: giornalista italiano ferito in volo verso l'Italia (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos il giornalista free lance Italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito nei giorni scorsi in Ucraina, è in volo verso l'Italia. L'aereo messo a disposizione dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos ilfree lanceMattia Sorbi, rimastonei giorni scorsi in, è inl'. L'aereo messo a disposizione dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone.

EnricoLetta : Un grande in bocca al lupo al giornalista Mattia #Sorbi ferito oggi in Ucraina. - Agenzia_Ansa : Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. La Farnesina ha riferito all'ANSA di es… - Tg3web : Il giornalista free lance italiano Mattia Sorbi è rimasto ferito in Ucraina nella zona di Kherson, sotto controllo… - carmelaciulla1 : RT @pierofassino: Ho firmato con convinzione l'appello #FreeMarina de @ildubbionews per la liberazione di #MarinaOvsyannikova, la giornalis… - EmiliaBalestri1 : RT @dariodangelo91: Dopo mesi in cui #Conte ha accusato #Draghi di non avere un piano per la pace in #Ucraina mi domando perché nessun gior… -