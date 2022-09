Ucraina, giornalista italiano ferito è in volo verso l’Italia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos il giornalista freelance italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito nei giorni scorsi in Ucraina, è in volo verso l’Italia. L’aereo messo a disposizione dall’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos ilfreelanceMattia Sorbi, rimastonei giorni scorsi in, è in. L’aereo messo a disposizione dall’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è decollato questa mattina alla volta di Istanbul per poi proseguire per Milano. Le condizioni di Sorbi sono buone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

