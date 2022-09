Ucraina choc: spari contro l’elemosiniere del Papa che caricava derrate alimentari da distribuire (Di sabato 17 settembre 2022) Che il ‘tiro al cristiano’ (nell’indifferenza generale), oggi sia divenuto una ‘consuetudine’, specie – duole dirlo – nei luoghi meno civili del pianeta è cosa nota (vedi le stragi africane da parte degli integralisti islamici), ma che un convoglio di ecclesiastici in missione umanitaria (e quindi ‘segnalato’), venga deliberatamente attaccato, è a dir poco vergognoso. l’elemosiniere del Papa ‘nel mirino’ mentre caricava un furgone di derrate alimentari da distribuire E’ quanto accaduto oggi al cardinale Krajewski, notoriamente conosciuto come ‘l’elemosiniere del Papa’ (dunque incaricato di provvedere personalmente a quanti bisognosi), in missione in Ucraina. L’alto prelato, insieme ad un vescovo cattolico, ed uno protestante, stavano ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) Che il ‘tiro al cristiano’ (nell’indifferenza generale), oggi sia divenuto una ‘consuetudine’, specie – duole dirlo – nei luoghi meno civili del pianeta è cosa nota (vedi le stragi africane da parte degli integralisti islamici), ma che un convoglio di ecclesiastici in missione umanitaria (e quindi ‘segnalato’), venga deliberatamente attaccato, è a dir poco vergognoso.del‘nel mirino’ mentreun furgone didaE’ quanto accaduto oggi al cardinale Krajewski, notoriamente conosciuto come ‘del’ (dunque incaricato di provvedere personalmente a quanti bisognosi), in missione in. L’alto prelato, insieme ad un vescovo cattolico, ed uno protestante, stavano ...

