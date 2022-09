Ucraina, Biden a Putin: 'Non usare armi nucleari perché ci sarebbero conseguenze' (Di sabato 17 settembre 2022) Torna lo spettro nucleare o se ne parla per esorcizzarlo? "Non farlo, non farlo, non farlo". E' questo che Joe Biden direbbe a Vladimir Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) Torna lo spettro nucleare o se ne parla per esorcizzarlo? "Non farlo, non farlo, non farlo". E' questo che Joedirebbe a Vladimirse il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ...

