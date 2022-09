Ucraina, 007 Gb: “Russia in difesa delle conquiste in Donbass” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Davanti all’avanzata Ucraina, i russi difendono ostinatamente le conquista territoriali fatte in Donbass ma non è chiaro se hanno “sufficienti forze e il morale adeguato” a resistere ad un altro assalto concertato degli ucraini. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica. “Ogni sostanziale perdita di territorio in Luhansk minerebbe in modo certo la strategia russa”, conclude il rapporto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Davanti all’avanzata, i russi difendono ostinatamente le conquista territoriali fatte inma non è chiaro se hanno “sufficienti forze e il morale adeguato” a resistere ad un altro assalto concertato degli ucraini. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica. “Ogni sostanziale perdita di territorio in Luhansk minerebbe in modo certo la strategia russa”, conclude il rapporto. L'articolo proviene da Italia Sera.

