“Uccisi dalla stessa malattia”. Padre e figlio morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, addio Vincenzo e Renato (Di sabato 17 settembre 2022) Dramma a Santa Maria del Rovere, a Treviso. Vincenzo Voltan e Renato Voltan, Padre e figlio, sono morti a 48 ore di distanza l’uno dall’altro. Una notizia che ha sconvolto l’intera città veneta, che non riesce ancora a credere che se ne siano andati in modo così ravvicinato. E infatti anche l’ultimo saluto, con la celebrazione dei funerali, avverrà in contemporanea. Le due bare saranno posizionate vicine e il sacerdote officerà un’unica funzione religiosa per dire addio a due persone molto amate nella comunità. Per la famiglia una doppia devastante perdita. La città di Treviso è incredula dalla dinamica dei fatti, visto che Vincenzo Voltan e Renato Voltan sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Dramma a Santa Maria del Rovere, a Treviso.Voltan eVoltan,, sonoa 48 ore di. Una notizia che ha sconvolto l’intera città veneta, che non riesce ancora a credere che se ne siano andati in modo così ravvicinato. E infatti anche l’ultimo saluto, con la celebrazione dei funerali, avverrà in contemporanea. Le due bare saranno posizionate vicine e il sacerdote officerà un’unica funzione religiosa per direa due persone molto amate nella comunità. Per la famiglia una doppia devastante perdita. La città di Treviso è increduladinamica dei fatti, visto cheVoltan eVoltan sono ...

