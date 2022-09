Turismo, Napoli protagonista al Salone mondiale dei siti Unesco di Verona (Di sabato 17 settembre 2022) La Città Metropolitana di Napoli protagonista al Salone mondiale dei siti e Città Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, in programma fino a stasera nel Palazzo della Gran Guardia a Verona. Non solo il suo patrimonio materiale e immateriale Unesco (il Centro storico di Napoli, i Parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, i Gigli di Nola, l’arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani, la dieta mediterranea) ma tutte le sue straordinarie bellezze, dalla costiera sorrentina ai Campi Flegrei, dall’area nolana a quella vesuviana, hanno stregato il pubblico di visitatori e addetti ai lavori che hanno affollato gli spazi del Salone. Sono più di 60 i tour operator specializzati da diversi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) La Città Metropolitana dialdeie Città Patrimoniodell’Umanità, in programma fino a stasera nel Palazzo della Gran Guardia a. Non solo il suo patrimonio materiale e immateriale(il Centro storico di, i Parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, i Gigli di Nola, l’arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani, la dieta mediterranea) ma tutte le sue straordinarie bellezze, dalla costiera sorrentina ai Campi Flegrei, dall’area nolana a quella vesuviana, hanno stregato il pubblico di visitatori e addetti ai lavori che hanno affollato gli spazi del. Sono più di 60 i tour operator specializzati da diversi ...

