(Di sabato 17 settembre 2022) Inè stataunadi cinquecontro coloro che diffondono “”. Il nuovo decreto emanato dal presidente Said prevede anche una multa per coloro che diffondono false notizie.per la diffusione di “” Il presidente dellaKais Saied ha emesso un decreto che

Billa42_ : Tunisia: introdotta pena detentiva di 5 anni per “fake news” -

Agenzia Nova

Nel secondo dopoguerra, negli anni Settanta, la lingua monegasca viene progressivamente... In passato è stato presente in, a Gibilterra. Il dialetto di Buenos Aires è stato infarcito ...... un pattugliamento congiunto nelle acque territoriali in Libia ecosì da creare, poi, degli ...dal Conte 1. Il Carroccio si impegna, inoltre, a ridurre l'Imu e abolire l'Irap, la ... Tunisia: entra in vigore la nuova Costituzione ma l’economia soffre Tutto è pronto per la terza e ultima giornata, domenica 11 settembre, della quarta edizione della Rassegna Cinematografica “AngoLazioni” che si tiene a ...Terza e ultima giornata, domenica 11 settembre, della quarta edizione della Rassegna Cinematografica "AngoLazioni 4".