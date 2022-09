Tromba d’aria nel barese all’alba. Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte, codice arancione per il Gargano Protezione civile, previsioni meteo: Salento, temporali (Di sabato 17 settembre 2022) Fra Rutigliano e Mola di Bari all’alba la Tromba d’aria. Danni con alberi spezzati e difficoltà al traffico, tra l’altro. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico.” ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 settembre 2022) Fra Rutigliano e Mola di Barila. Danni con alberi spezzati e difficoltà al traffico, tra l’altro. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validitàalla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti dinord-orientali sullagarganica, con rinforzi di, momentaneamentea tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di, momentaneamenteo tempesta sul settore garganico.” ...

