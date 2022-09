“Treccani? No, Treccagne”: l’imbarazzante titolo di “Libero” sull’evoluzione della lingua italiana (Di sabato 17 settembre 2022) Appena qualche giorno fa, la Treccani ha presentato il primo ‘Dizionario della lingua italiana’ che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile. E quindi via a tutti i “notaia”, “medica” e “architetta” del caso. Una novità, questa, che l’Istituto della Enciclopedia italiana ha definito come “un progetto ambizioso e rivoluzionario, nel quale tradizione e progresso si fondono per testimoniare i cambiamenti socio-culturali del nostro Paese e riconoscere – validandole – nuove sfumature, definizioni e accezioni in grado di rappresentare e raccontare al meglio la realtà e l’attualità, attraverso le parole che utilizziamo per viverla e descriverla”. Ma l’entusiasmo per quello che, agli occhi dei più, è sembrato un importante passo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Appena qualche giorno fa, laha presentato il primo ‘Dizionario’ che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile. E quindi via a tutti i “notaia”, “medica” e “architetta” del caso. Una novità, questa, che l’IstitutoEnciclopediaha definito come “un progetto ambizioso e rivoluzionario, nel quale tradizione e progresso si fondono per testimoniare i cambiamenti socio-culturali del nostro Paese e riconoscere – validandole – nuove sfumature, definizioni e accezioni in grado di rappresentare e raccontare al meglio la realtà e l’attualità, attraverso le parole che utilizziamo per viverla e descriverla”. Ma l’entusiasmo per quello che, agli occhi dei più, è sembrato un importante passo ...

