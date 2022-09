TPI Fest 2022 | la diretta della terza e ultima serata del Festival

(Di sabato 17 settembre 2022) TPI, ladell’delivaldel TPI, ilival di The Post Internazionale, andato in scena già il 15 e 16 settembredalla tettoia Nervi a Bologna, in piazza Lucio Dalla, e che si conclude questa sera, 17 settembre, con il gran finale. Ospiti, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, il leader di Unione popolare Luigi De Magistris, il presidenteRegione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e molti altri. Di seguito ...

zazoomblog : Tpi Fest a Bologna il meglio della seconda serata VIDEO - #Bologna #meglio #della #seconda - ZeroZanna : RT @ANNAQuercia: Pier Luigi Bersani al TPI Fest: “Non c’è un’ondata di destra, deve riprendere il dialogo con i 5 Stelle” - Loredan23086243 : RT @ANNAQuercia: Pier Luigi Bersani al TPI Fest: “Non c’è un’ondata di destra, deve riprendere il dialogo con i 5 Stelle” - ANNAQuercia : Pier Luigi Bersani al TPI Fest: “Non c’è un’ondata di destra, deve riprendere il dialogo con i 5 Stelle” - libellula58 : RT @IMattanza: Alessandro Di Battista intervistato da Giulio Gambino. TPI Fest Bologna 15 settembre 2022 -

Crosetto ha prolungato la permanenza in città partecipando al, presso la ex Tettoia Nervi, ora piazza Lucio Dalla : ha ricordato di non essere candidato e di non volere ruoli di governo. ...Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd, al2022, la festa di The Post Internazionale, a ...Dall’intervista a Nicola Zingaretti al dibattito con Guido Crosetto, dall’intervento di Michele Santoro al monologo di Luca Telese: ecco il meglio della seconda serata del Tpi Fest di Bologna. Se hai ...Una lunga carriera quella di Guido Crosetto, che da imprenditore ha intrapreso la carriera politica, fino a ricoprire la carica di sottosegretario alla difesa del Governo Berlusconi per poi contribuir ...